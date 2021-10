Pandeemiaga võitlemisel on Eesti poliitikud võtnud endale liiga suure rolli, kirjutab kolumnist Kaimar Karu.

Oleme koroonaviirusvasta­ses võitluses nii ­strateegia kui ka kommunikatsiooniga ummikus. ­Kasvavatest nakatumisarvudest ning hoogsalt täituvatest intensiiv- ja taastusravikohtadest hoolimata usun ma aga, et liigume paremuse poole. ­Sellel pühapäeval saab nimelt läbi julgete otsuste tegemise moratoorium ning tekib kauaoodatud võimalus ­võidelda viiruse vastu tegude, mitte vabandustega.

Valitsuse vahetusest loodetu pole realiseerunud. Eesti on tänaseks eurooplastele mittesoovituslike reisi­sihtkohtade nimekirjas. ­Plaaniline ravi on taas kord ohus. Selleks et meie praegune strateegia ei jääks tuppa sattunud tigeda herilase kombel ka edaspidi peaga vastu aknaklaasi põrkama, tuleb aken lahti teha ja ruum ideedele vabastada.