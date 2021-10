Pole raske ette kujutada tuleviku ajaloolasi, kes arutlevad selle üle, kuidas 21. sajandi ühiskondlik-poliitilisi katastroofe ei osatud ära hoida, sest liiga kaua alahinnati sotsiaalmeedia mõju ega mõistetud, et demokraatiatraditsiooni institutsionaalne sete on mine­vikus toimunud vigade vältimiseks hea, aga täiesti uutes oludes abitu.

«Demokraatlik ühiskond on olemuselt ennast korrigeeriv ühiskond. Ta ­laseb oma kodanikel nende kollektiivse kogemuse põhjal tegutseda ning seda kogemust mõtestada. Seega pole juhuslik, et demokraatlikud konstitutsioonid ei kujuta endast põhiolemuselt muud kui juhtnööre, kuidas vältida kõige hiljutisemat katastroofi.

Kui lugeda näiteks Saksa põhiseadust, siis on selge, et tegu on käsiraamatuga, kuidas tagada, et tulevane Adolf Hitler ei tuleks Saksamaal enam demokraatlikul teel võimule,» kirjutab Bulgaaria politoloog Ivan Krastev essees «Demokraatia tõus ja langus?