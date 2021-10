Mina hääletan kohalikel valimistel ohutu Eesti poolt. Nagu parteid ja valmisliidud, läheb ka päästeamet valimistele vastu oma sõnumitega. Need sõnumid on suunatud kandidaatidele enne ja pärast valimisi. Päästeametil ja omavalitsustel on hulk sarnaseid väljakutseid – näiteks vananev ühiskond ja üksi elavad eakad, tuhanded riskikodud, suitsetamine ja alkoholi liigtarbimine, inimeste riskikäitumine, ebapiisav kriisideks valmisolek ja elutähtsate teenuste haavatavus. Viimane kätkeb endas omavalitsuse kohustust tagada kohalike teede sõidetavus, kaugkütte- ning vee- ja kanalisatsiooniteenus.

Turvalisus algab igast inimesest endast. Osa inimesi saab endaga hästi hakkama, teised on valmis abi küsima, kuid on mõni, kes on elu hammasrataste vahel ega oska end aidata. Omavalitsusel on siin tähtis roll ning elanikel on õigus nõuda tuge enda ja teiste turvalisusele. Päästeameti kolm põhiteemat eelseisvateks valimisteks sisaldavad probleeme, aga pakuvad ka lahendusi.