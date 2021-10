Huvitaval kombel lubab mõni poliitik valijatega kohtumisel pensioni tõsta. Siinkohal tahan juhtida tähelepanu, et praegused valimised on kohaliku omavalitsuse valimised ja ükski erakond vallavalitsuses pensioni ei tõsta. Pensioni tõstmist saab lubada järgmiste valimiste ajal 2023. aastal. Seega on nendel valimistel pensionitõusu lubamine rahvale valetamine, kirjutab põllumees ja valimisliit Valga 2.1 liige Kaupo Kutsar.