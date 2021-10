Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Minu arvates on praegu ikkagi põhiline küsimus, millest tuleb lähtuda ja mis tuleb üles tõsta – see on rahvarinde loomise küsimus, ... (mõttepaus) perestroika toetuseks» (Edgar Savisaar 13. aprillil 1988. aastal Eesti Televisiooni saates «Mõtleme veel»). Minu kümnenda sünnipäevani jäid siis veel mõned kuud. Sedaviisi pean päris alguse aegadest kirjutades toetuda Keskerakonna asutajate poolt kirjapandule ja nende käest kuuldule.