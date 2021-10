Imekaunis Vana-Koiola järv keset suurt suve on justkui suplemiseks loodud. Tegelikult on veekogu halvas seisundis. FOTO: Erakogu

Oleme nõus artiklis toodud väitega, et Vana-Koiola järv on halvas seisundis. Paraku on kesise või halva kvaliteediga ligi pool Eesti veekogudest, seega pole Vana-Koiola kahjuks silmatorkav erand. Paratamatult muutub vee kvaliteet eriti halvaks ja selle reostus nähtavaks kuumal suvel, kui veekogu õitseb. Eriti selgelt oli see protsess näha selle aasta kuumal suvel nii Vana-Koiolas kui ka teistes veekogudes.