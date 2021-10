Arvamusküsitluste järgi on EKREst saanud Eesti populaarseim erakond. Vahe Reformierakonnaga pole enam poole protsendi kanti, vaid käriseb järjest suuremaks. Pole sugugi võimatu, et EKRE võiks võita järgmised riigikogu valimised ning suure tõenäosusega kasvatab häälesaagi ligi kahekordseks kohe saabuvatel kohalikel valimistel. EKREst on saamas kõige dünaamilisem, uuenduslikum ja poliitiliselt leidlikum partei Eesti poliitikamaastikul. See annab neile hulga trumpe olukorras, kus põhivool on juba aastaid tukkuma jäänud ja hambutu.