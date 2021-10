Aegajalt tuleb ajakirjanduses teemaks ühtne eesti kool ja eesti keele õpetamine vene koolides. Üks keerulisemaid pähkleid siin on kindlasti Narva linn, kus eestlaste osakaal elanikest on 5 protsenti või veel vähem. Kuidas sellises olukorras tagada eestluse säilimine või veelgi enam selle arendamine, küsib Tartu ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets.

Kui alustada koolidest, siis väga oluline on keskkond, kus õpetatakse. Teiste sõnadega, möödunud sajandil ehitatud koolimajadesse on väga raske uut hingamist sisse puhuda, isegi kui seal on tehtud sanitaarremont. Selleks et koolimajades tekiks uus hingamine, oleks vaja ka uusi ja kaasaegseid õpitingimusi ning apoliitilist eestimeelset direktorit, kes tooks kaasa oma õpetajate meeskonna tuumiku. Kavandatavad riigigümnaasiumid Narvas loodetavasti sellise võimaluse annaksid, eriti kui nendega koos tehakse ka eestikeelsed lasteaiad ja läheduses on ka eesti põhikool.