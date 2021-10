Tänane pilt

Pereema istub hommikuti ummikus, sest töökoht on pealinnas. Lähemal oleks meelepärast tööd küll, aga transpordiühendust pole. Lasteaed noorimale lapsele on teises valla otsas ja seda vastassuunas. Mugavam oleks lasteaed töökoha lähedal, aga see on teine vald. Ilma kahe autota hakkama ei saa, seega rohepöörde jutt tekitab selles perekonnas pigem vastumeelsust, kuigi nad mõistavad teema tähtsust ja tähendust. Vanemate laste kooli haridustase on enam-vähem, aga kuna naabervald pakub õpetajatele alati ümbritsevatest valdadest 100 eurot rohkem palka, liiguvad õpetajad sageli sinna. Keskmine laps eelistaks huvialaringina seda, mida pakub küll naabervald, aga siis oleks see kaks korda kallim. Seega jääb mitte meelepärane trenn koduvallas. Pereisa võiks ju töö olemust silmas pidades kodukontoris töötada, aga internetiühendus ei pea vastu. Linna sõitmiseks ühistranspordiga tuleks esmalt kasutada bussi, aga see jõuab hommikul rongijaama mõni minut peale rongi väljumist. Seega ikkagi teine auto