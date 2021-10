Igal aastal annab Casimir Pulaski fond Vabaduse rüütli auhinna inimestele, kes on silmapaistvalt panustanud demokraatia, vabaduse ja võrdsuse edendamisse kogu maailmas. Sel aastal sai auhinna Aleksei Navalnõi. Avaldame ekspresident Toomas Hendrik Ilvese Varssavi julgeolekukonverentsil peetud kõne, mis on pühendatud Aleksei Navalnõi saavutustele.

Oleme siin, et austada Aleksei Navalnõid, meest, keda on jälitatud, taga kiusatud, pekstud, mürgitatud ja vangistatud selle eest, et ta seisis vastu jõhkrale autokraatiale, mis on kujunemas klassikaliseks totalitaarseks võimuks. Tema kuritegu? Ta kasutas rahumeelselt sõnavabaduse põhiõigust, et esitada väljakutse režiimile, mis tugineb eriüksuslastele, vägivallale ja mõrvadele.