Nõmme keskus vajab paremat strateegiat

Nõmme keskus FOTO: Mihkel Maripuu

Nõmme keskus võiks olla tallinlastele umbes samasuguseks kohaks nagu praegu Telliskivi loomelinnak, kirjutab Reformierakonna kandidaat Nõmmel Gaspar Šabad.

Hiljuti võttis Tallinna Linnavolikogu vastu pikalt venima jäänud Nõmme üldplaneeringu, mille põhjal kujundatakse lähitulevikus linnaruumi, kus nõmmekad igapäevaselt elavad ja toimetavad. Linnaosa tervikliku arengu seisukohast on aga esmatähtis see, et Nõmme keskus areneks praegusest õnnetust liiklussõlmest orgaaniliseks ja inimsõbralikuks keskuseks, mis oleks atraktiivne kohalikele, aga kutsuks siia inimesi ka teistest linnaosadest. Oma praegusel kujul on Nõmme keskus ilmetu vahepeatus ja raisatud potentsiaal.

Asumikeskuste tihendamise võimaldamine ongi Nõmme üldplaneeringus enim kõneainet tekitanud, sest see on linnaosa arengu seisukohast kahtlemata prioriteet. Asumikeskuste tihendamiseks on muuhulgas planeeritud, et uute elamuhoonete puhul peaks esimesel korrusel asuma äripinnad, mis teeks hoonestuse funktsionaalsuse mitmekesisemaks. Inimkeeli öeldes: kortermajade esimestel korrustel saaksid endale koha sisse võtta ärid, mis tooks tänavatele elu ja inimesed.

Nõmme keskuse vahetus läheduses valmib ainuüksi järgneva aasta jooksul neli korterelamut - 80 uut korterit, aga lisaks ka 1177 ruutmeetrit äripinda, mis mõeldud uute kohvikute, poodide ja muude teenindusasutuste tarbeks. Nõmmelastele tähendab see suuremat ja mitmekesisemat teenuste valikut ning rohkem vaba aja veetmise kohti.

Nõmme turul olevate restoranipidajatega suheldes on korduvalt tõstatatud murekohana turu lahtiolekuajad. Lihtsustatult, kui Nõmme turu kõrval asuv restoran «Kius» on avatud kella 22ni, siis turul asuvad restoranid on sunnitud potentsiaalsetele klientidele uksed sulgema turuga samaaegselt, kell 18. Et Nõmme on siiski elamupiirkond, külastavad kohalikud restorane eeskätt ikkagi pärast tööpäeva. Nõmme turul tegutsevate toitlustuskohtade jaoks tähendab praegune olukord seda, et nemad peavad oma uksed sulgema nende klientide nina all, kes siis alles töölt, koolist või huviringidest koju jõuavad. Need neli õhtutundi võivad toitlustusettevõtte jaoks olla kulla hinnaga!

Arvestades asjaolu, et turg on hetkel üks peamisi atraktsioone, mis toob keskusesse nii kohalikke kui ka inimesi teistest linnaosadest, on selle lahtiolekuajad märksa laiem küsimus, kui vaid paari toitlustuskoha äritegevus. Kui vaatame kasvõi erakätes tegutsevat Balti Jaama turgu, siis seal saavad toitlustuskohad tegutseda vabalt kella 20ni ja kauemgi, hoolimata sellest, et ülejäänud turg oma uksed varem sulgeb. Seepärast tulekski Turu lahtiolekuaegade küsimus tõstatada linnavalitsuse tasemel.

Vaadates Balti Jaama ja elu, mis selle ümber on koondunud, peaks ka Nõmme strateegiline suund olema keskuse elavdamine ning hetkel annab toimiv turg selleks hea baasi. Turu toidukohtade lahtiolekuajad võimaldavad areneda ka seda ümbritsevatel ettevõtetel ja näiteks äridel, mis peagi seavad end sisse järjest kerkivate uusarenduste esimesel korrusel. Kui tahame kohaliku väikeettevõtluse, teenuste ja seeläbi inimsõbralikuma keskkonna arengusse panustada, mitte kõledaid ja tühju vaateaknaid uusehitiste esimestel korrustel, peame juba täna tegema otsuseid, mis soodustavad Nõmme kujunemist transpordisõlmest sisuliseks ja elavaks keskuseks.

Pikemas perspektiivis on oluline mõelda, kuidas toimiva turu toel ja uute äripindade lisandudes luua linnaruum, kus pole hea ainult nõmmekatel, vaid tuldaks ka mujalt. Et kohalikud, olgu pensionärid, pered või noored, ei peaks vaba aja veetmiseks sõitma tingimata linna. Tarvis on põimida turg, Tipi sild, vaksal ja keskuse ristmik ühtselt hingavaks keskkonnaks. Äsja kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on kogu Nõmme keskuse ristmiku ja raudteejaama vaheline ala munitsipaalomand, mistõttu on linnaosavalitsuse teha, kuidas see kujuneb - kuidas ühendada keskuse piirkonna eri elemendid ja muuta see terviklikuks. Siinkohal mõned mõtted, kuidas seda teha:

Kohaliku kogukonna nägu Keskväljak - Nõmme Ema pargi ja raudteejaama vahel laiub hetkel näotu ja elutu asfaldiplats, mis sisuliselt on jäänud transiidikoridoriks. Selle asemel võiks olla jalakäijasõbralik keskväljak. Milline saaks selle nägu ja sisu olema, võiks olla juba kohaliku kogukonna otsustada läbi avalike väljapanekute ja arutelude. Esmajärjekorras tuleks siiski langetada põhimõtteline otsus sellise väljaku rajamise osas.

Inimsõbralikum Keskuse ristmik - Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimine on projekt, mida kohalikud on pikalt oodanud ning mida ka praegune linnavõim on korduvalt lubanud, kuid seni tulemuseta. Vajadus ristmik rekonstrueerida pole ainult säilinud vaid koguni teravam arvestades keskuse enda elanikkonna kasvu lähiaastatel. Kuid ristmikku projekti tehes ei tohiks kindlast lähtuda kitsalt transpordi vajadustest, aga ka eelnimetatud Nõmme keskuse linnaruumi silmas pidades, kus arvestatakse ka jalakäijate ja kergliiklusega.

Loomeala Tipi silla ja von Glehni mälestusmärgi ümbruses - selles piirkonnas õhtutundidel kogunev kontingent teeb murelikuks nii mõnegi nõmmeka ning see mure on põhjendatud osa Nõmme keskuse avalikust ruumist ja selle kuvandist. Alustagem elementaarsest - valgustuse lisamine ning silla ümbruses uue atmosfääri loomine. Näiteks korraldas Tallinna Tehnikaülikool oma 100. aastapäeva puhul 2018. aastal juubeli pikniku, kus muuhulgas esines Terminaator. Sellest ajendatult - miks mitte näiteks luua silla ümbrusesse loomeala, mis tõmbaks ligi tänavakunstnikke?

Tuhanded potentsiaalsed külalised ja kliendid keskuse külje all - et Nõmme areneks äärelinnast tõmbekeskuseks, on oluline roll sellel, kuidas külalised Nõmmele saavad. Rongiga saab näiteks Balti jaamast Nõmmele 12 minutiga ning võrreldes teiste Tallinna linnaosadega on see tohutu eelis külaliste meelitamiseks. Miks ei võiks tulevikus Nõmme olla näiteks veelgi peresõbralikum Telliskivi? Samas oleks aktiivsem ja enamate võimalustega linnaruum atraktiivne ka TalTechi tudengitele, keda elab juba praegu Nõmme külje all ühiselamutes umbes 2200. Miks peaksid nad käima tingimata söömas ja poodlemas kesklinnas või Telliskivis, kui Nõmme keskusel oleks neile pakkuda seda kõike jalutuskäigu kaugusel? Tasub ka meeles pidada, et 2023. aastaks peaks valmima ülikooli kõrval IKT-suunaga riigigümnaasium 1080 õpilasele. Need noored tudengid ja õpilased on Nõmme keskuse ja selle ettevõtete arengu seisukohast praeguse seisuga kasutamata potentsiaal.

Läbimõeldud kergliiklus - üldplaneeringu järgi on ligipääs keskusele tagatud ka rattaga, eeldusel ning rattateede võrgustiku osana on ettenähtud rattamagistraal mööda Raudtee tänavat, võimaldades kiiret ja autovaba ligipääsu juba alates Pääskülast. Paremaks rataste hoiustamiseks igal aastaajal võiks lisaks juba planeeritud «Pargi ja reisi» lahendustele leida Nõmme raudteejaama kõrval ruumi katusega rattaparklale.

Heakorra tagamine - et Nõmme keskusest kujuneks atraktiivne keskkond, tuleb panustada rohkem ka heakorda. Arvestades, et eraettevõtted on valmis Nõmmele investeerima rajades siia kortereid ja äripindu, on elementaarne, et linnaosa ja linnavalitsus annavad oma panuse heakorra tagamisel keskuse kasvades.

Ikka ja jälle kuuleme üleskutseid, et Nõmmest võiks saada eraldi omavalitsusüksus, kuid mõttetu piiride kritseldamine kaardile kellelegi kasu ei too. Samas ei tohi unustada, et veel sajand tagasi oli Nõmme tõeline tõmbekeskus turu, rahvapargi, kino ja fotoateljeega. Nõmme keskus pulbitses elust ja inimestest ning see peaks olema meie eesmärk ka tulevikuperspektiivis, kuid siin toovad edu sisulised sammud ja läbimõeldud strateegia, mitte sisutühi piirkondliku identiteedi rõhutamine.