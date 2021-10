Loogiline viis alustamiseks on vaadata meie geograafilist asukohta. Linna arengut mõjutavad alati naabrid. Meid ümbritseb neli suurt linna: Helsingi, Stockholm, Riia ja Peterburi. Majandusliku ja sotsiaalse tähtsuse poolest võime julgelt unustada Peterburi, mis tõenäoliselt kannatab üha enam Vene majandust mõjutava stagnatsiooni käes. See on tingitud edutust võitlusest kiiresti muutuva maailmaga üha diktaatorlikuma režiimi all. Peterburi ja Venemaa peamiselt võiks olla üks oskustööjõu allikas IT- ja tööstussektorite jaoks. Samuti ei mängi suurt rolli Tallinna edasises arengus Riia, kuna Läti majandus kannatab ulatusliku väljarände ja võrreldavalt suure idufirmade sektori puudumise tõttu. Samuti peaks Tallinn vaatama Riiat ja Lätit peamiselt oskustööjõu allikana. Tallinnas töötavad lätlased võiksid lõpuks täita seda rolli, mis Helsingis töötavatel eestlastel oli ja on tegelikult siiani.