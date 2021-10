Nädal tagasi sattusin ühe bensiinijaama poekeses nägema olukorda, kus uksest sisse saanud 5–6-aastane tüdruk tormas otsejoones värviliste krõpsupakkide riiuli poole. Aga oh häda, krabisevad kotid seisid kõrgemal riiulil, nii et ta ei saanudki neid ilma vanemateta kätte, kuigi tegi riiuli ees hulganisti kõrgushüppekatseid, kirjutab Postimehe arvamustoimetaja Mari Klein

Kõik, kes on väikelapsi kasvatanud, teavad, et seda, mille ta on juba kätte saanud, tema käest ära võtta on palju raskem, kui juhtida tähelepanu millelegi muule ja käeulatuses olevamale.