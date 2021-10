Veokijuhtide nappusest tingitud kütusekriis Ühendkuningriigis on kahjurõõmustajatele andnud juba hulgaliselt ainest, et visata brittidele taas nina peale Brexitit. Kes see tegi, ikka ise tegi. Ühendkuningriik on samas suur ja rikkaliku ajaloopagasiga riik ning küllap kujuneb kütusekriiski selle ajaloos vaid episoodiks.