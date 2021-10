Olukord ühes Narva avalikus saunas. Temperatuur on küündinud ligemale 80 kraadini. Mees läheneb kindlal sammul. Näib, et ta on sama riitust teinud kümneid kordi. Leilipang täidetud ja rätik üle saunalava visatud, läheb leiliviskamine lahti. Mõistagi on vette lisatud ka eeterlikke õlisid.