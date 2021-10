Koroonavõitluse juhtimine on saanud palju kriitikat ja nüüd lõpuks on käsuliinid põhjalikult ümber kujundatud. Uus struktuur on vastutuse osas konkreetsem, kuid annab taas võimaluse vabandada, et andke aega atra seada, kirjutab ajakirjanik Kadri Tammepuu.