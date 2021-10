Millega tegu? Väga lihtsalt öeldes on tegu olukorraga, kus sa tahad, et teine inimene midagi teeks. Tegelikult sa ei tohi teda sundida, sest see on seadusvastane ja sundides satud sa kohtusse, iseäranis, kui kuulud juhtumisi mõni riigi ametkonda. Aga sa ikka tahad, et ta asja X teeks. Siis võtad sa kasutusele sellised psühholoogilise mõjutamise ehk manipulatsiooni võtted, mis inimese nii ära väsitavad, et ta ainuüksi sellepärast alla annab, et sinust, vaenajast, lahti saada.