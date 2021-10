Rainer Kattel. FOTO: Elaine Perks

Tundub, et valitsus soovib öelda, et kokkuhoid teeb meid moraalselt paremaks. Nii suhtus kunagi mõisnik oma alamatesse ja uue aasta eelarve ongi hea eelarve nende jaoks, kes on omanikud, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Möödunud nädalal kiitis valitsus heaks järgmise aasta riigieelarve, mis keskendub sellele, et «meie inimesed oleksid hästi hoitud». Käesoleva aasta oodatust kiirema majanduskasvu taustal soovib valitsus jätta muljet, justkui teeks see riigieelarve paljudele Eesti inimestele heateo. Ja kindlasti on eelarves palju positiivset. Nii näiteks peab valitsus kinni lubadusest hoida investeeringud teadus- ja arendustegevusse ühe protsendi juures SKTst. See toob teadus- ja kõrgharidussüsteemi hädavajalikke lisainvesteeringuid. Samas on see lubadus enam kui kümme aastat vana ning ühe aasta investeeringud ei korva kindlasti kümnendi tegemata jätmisi. Just viimane ongi uue eelarve peamine märksõna: ühe aasta investeeringud ei muuda oluliselt aastatepikkust alainvesteeringut.