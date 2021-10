Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Ummisjalu maapiirkondi maha jättes katsid eestimaalased Tallinna ja Tartu ümbruse põllumaad uusasumitega, mille «kasutajakogemus» sarnaneb ilusatest majadest hoolimata Lasnamäe ja Annelinna omaga. Nüüd on aeg teha teisiti ning hea algus oleks Raadi.

Pole vaja pead murda, on valglinnastumine hea või halb – tegu on lihtsalt arenevate ühiskondade reaalsusega. Kriitiliselt peaksime hoopis jälgima, kuidas see toimub. Eestis pole rõõmustamiseks põhjust, sest juhitud ja eesmärgipärase hõivamise asemel toimub linnadest väljavalgumine isevoolu teed ja juhuslikult. Probleem pole möödasõitjates, kel seda kole vaadata, vaid inimestes, kelle elukeskkonnas korduvad samad hädad, mis Annelinnas ja Lasnamäel. Kodukant lõppeb sealgi koduuksega, nagu poleks poole sajandiga midagi õpitud.