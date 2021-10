Hiljuti kuulsin Vikerraadiost ehmatavat teadet: rahvusvaheline teadusuuring tegi kindlaks, et koroona-aastal sündinud laste eluiga on lühem kui eelmistel aastatel sündinud lastel. Kas tõesti mõjutab sünniaasta laste tervist ja tulevikku? kirjutab Tartu ülikooli matemaatika emeriitprofessor Ene-Margit Tiit.

Nii see siiski ei ole. Tegemist on pisikese arusaamatusega väga soliidse teadusuuringu tõlgendamisel. Statistikas kasutatav näitaja «oodatav eluiga sünnil» ei ole ennustus sellel aastal sündivate laste jaoks, vaid see on näitaja, mis iseloomustab suremust ühel konkreetsel aastal.