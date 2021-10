Uurimisandmetele ja faktidele rahulikult otsa vaadates ei ole hirmuks praegu põhjust. Äsja avaldatud Tartu Ülikooli koroonaseire uuringu tulemused näitavad, et 77 protsenti inimestest on omandanud koroona suhtes immuunsuse, kusjuures 65-aastaste ja vanemate hulgas on see ligi 84 protsenti. Teada on, et immuunsuse saavutanud inimesel on kolm korda väiksem tõenäosus nakatuda ja kaheksa korda väiksem tõenäosus haigust raskelt põdeda.