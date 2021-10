Andi Hektor FOTO: Erakogu

Energeetikas on põnevad ajad. Kui alles lugesime ärevusega koroonaarve, siis nüüd ootame hinge kinni hoides elektribörsi hinnarekordeid. Elektronide voolamine on teemaks poliitkoridorides, ettevõtjate kogunemistel, süldilauas sugulastega… Sõltumatud allikad kinnitasid, et isegi naised saunas räägivad sellest, kirjutab kolumnist Andi Hektor.



Väga hea, et räägivad. Energeetika vajab pikka – aastakümnetepikkust – plaani. Kahjuks ristub see sageli poliitikute ja ettevõtjate sooviga lõigata lühiajalist profiiti. Võtame näite Saksamaa poliitikast. Ühe valitsuskoalitsiooni loomise nimel otsustati kiirkorras sulgeda kõik sealsed tuumajaamad. Eksperdile oli selge, et roheenergeetika ei suuda nii kiirelt tuumaenergiat asendada, asemele astub hoopis «karvane» Vene gaas.

Aastaid on Eesti eksperdid rääkinud, et meie elekter on odav tänu Norra hüdroenergiale, Soome-Rootsi tuumaenergiale ja Venemaa elektrivõrgu balansseerivale mõjule. Meie CO 2 -intensiivse põlvekivielektri hind on ülisõltuv CO 2 kvoodihinnast ELis.

Sel aastal oleme aga naksti olukorras, kus Norra hüdroenergia hakkab voolama otse Saksamaa ja Suurbritannia turule. CO 2 kvoodihinnad on laes. Balti võrgud ühendatakse varsti lahti Vene elektrivõrgust.