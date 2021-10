Erineva keele ja kultuuriga inimesed võivad elada kõrvuti pikki sajandeid, tegemata sammugi üksteisele lähenemise suunas. Need üldiselt ei ole edukad projektid. Paremini on läinud seal, kus erisuste põhjal kujuneb uus tervik, uus sünergia, kirjutab Eesti teaduste akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja Valter Lang.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Möödunud neljapäeval arutas riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena eesti keele õpetamise olukorda muukeelsetes koolides. Kuna teema on Eesti ühiskonnas meeli ärevaks kütnud juba hulk aastaid, siis see ongi riiklikult tähtis, isegi väga tähtis. Sest näiliselt lihtne küsimus, kas peame seni muukeelsetes koolides õpetama eesti keeles või eesti keelt, on hargnenud ühiskonda lõhestavaks vastandumiseks.