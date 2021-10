Kui kusagil maailmas leiab aset sõjaline konflikt, siis võivad selle mõjud kanduda meie naabruskonda, muutes seni valitsenud arusaama turvalisusest. Sõda Ukrainas ja Gruusias suurendas NATO liitlaste koostööd ja tõi alliansi idatiivale täiendavaid vägesid, et heidutada Venemaad. Sellest ajast alates on sagenenud ka Venemaa agressiivne tegevus, et näidata oma rahulolematust. Sealhulgas mõjutab Balti riikide julgeolekut Nord Stream 2 valmimine, mille tegelike mõjude kohta pole täielikku selgust.

Esimene on Läänemere maade (ja Euroopa) merejõudude suhteline langus (laevade arv ja võimekus). Selle muutuse analüüsiga saab põhjalikumalt tutvuda, kui lugeda Kieli ülikooli julgeolekupoliitika instituudi õppejõu Jeremy Ströhsi värsket raamatut «The Decline of European Naval Forces: Challenges to Sea Power in an Age of Fiscal Austerity and Political Uncertainty».