Võimalus andmeid kiiresti ja sujuvalt üle piiride edastada on muutunud tänapäeva majanduse jaoks sedavõrd tähtsaks, et peame seda iseenesestmõistetavaks. Ja kui vaadata Euroopast välja, üle Atlandi ookeani Ameerika Ühendriikidesse, muutub andmete vabalt liikumise võimalus veelgi kriitilisemaks, kirjutab Facebooki Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnajuht Jakub Turowski.

See on üks Euroopa majandusliku konkurentsivõime alustalasid, toetades lugematul arvul töökohti ja võimalusi eri valdkondades, aidates kaasa Euroopa julgeolekule ja võimaldades Euroopa kodanikel olla seotud inimestega teisel pool maakera. Iirimaa andmekaitsekomisjoni (DPC) eelseisva otsusega võib see aga üsna järsult lõppeda.