«Mage» öeldakse vähese soolaga, maitsetu toidu kohta. Niisamuti saab öelda «mage mees», mille kohta ÕS seletab, et see on ülekantud tähenduses ilmetu inimene. Mage poliitika on poliitika ilma selge sihita.

15. septembril teatas majandusminister Taavi Aasa pressiteenistus, et Eesti taotleb Euroopa Komisjonilt CO 2 kvoodi hinna kärpimist. «Roheenergiale üleminek on kindlasti oluline, kuid see peab toimuma realistlikul viisil,» teatas Aas. «ELi roheenergiale üleminek tuleb viia rajale, mis on õigustatud ja taskukohane Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele.»