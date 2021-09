Üle pika aja on põhjust valitsuse tegevusega rahul olla. Kui veel mõni nädal tagasi kuulutasid rahandusministeerium ja valitsusparteid nagu ühest suust, et diislikütuse aktsiisi tuleb tõsta igal juhul, siis nüüd on tegelik elu ka neile pärale jõudnud. Lähipäevil jõuab riigikogusse 2022. aasta riigieelarve eelnõu, millega lükatakse pikalt ägeda vaidluse all olnud diislikütuse aktsiisi tõstmine aastaks edasi, kirjutab AS Olerexi aktsionär Antti Moppel.