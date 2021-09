Õhus on muutused. Kapitalistlik kasvu ja kasumit hindav majandusmudel on meid seni hästi teeninud. See on võimaldanud premeerida neid, kes on tõsisemalt pingutanud, ning akumuleerida vahendeid näiteks innovatsiooni või kultuurielu edendamiseks. Nüüd tundub, et pendel on liikunud üsna ühte äärmusesse ning mõistlik on arutleda, mis edasi juhtub. Aga võib-olla tulevik polegi nii hirmutav, kui esmapilgul tundub?