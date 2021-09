Aasta eest räägiti eesliinitöötajatest meditsiinivaldkonnas. Tundub, et sel sügisel on tankistideks saanud kultuuritöötajad, eelkõige kinode, teatrite, muuseumide ja kontserdisaalide klienditeenindajad.

Ehk ei oskakski muretseda, kui poleks näinud teistsugust maailma. Suvises Itaalias küsiti isikut tõendavat dokumenti ja koroonatõendit peaaegu igas kirikus, muuseumis ja lõbustuspargis. Ja ma ei kuulnud kordagi protesti või kannatamatust, ei üksikisiku ega rühma tasandil. Ehk mul lihtsalt vedas. Räägitakse, et protestijaid sealmail ikkagi on. Aga üldiselt jäi mulje, et riik, mis Euroopas kõige kõvemini koroonaga pihta sai, on kogemusest kõvasti õppinud ega taha seda enam läbi elada.