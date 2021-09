Viimaste päevade uudistes on esikohal info, et härra Tanel Kiik tuleb tagandada ministriametist, kuna ta ei ole tulnud toime Covid-19 vaktsineerimise protsessi korraldusega. Sellise algatusega on välja tulnud riigikogu opositsiooni erakonnad. Ma saan aru, et ühes demokraatlikus riigis kaolitsiooni ja opositsiooni erakondade poliitikud peavadki omavahel vaidlema ja mõnikord ka teineteist «hammustama». Kuid see poliitikute klaperjaht, mis toimub praegu koroona vaktsineerimise ümber on juba liig mis liig.