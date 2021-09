Tarmo Kruusimäe ja Ants Ermi eestvedamisel koguneb igal neljapäeval Vene saatkonna ette meelt avaldama grupp Ukraina toetajaid. Iganädalased piketid said alguse 2014. aasta septembris, seega täna, neljapäeval, 30. septembril kella 16–17 toimuva piketiga tähistame pikettide seitsmendat aastapäeva.

See ei olnud meie plaan, lootsime, et sanktsioonid ja rahvusvaheline surve jõuab Venemaa majanduseliidi kaudu ka Kremlini, aga ju siis on surve olnud pigem näiline ning rahvusvaheliste korporatsioonide majandushuvi kaalunud üles poliitikute deklareeritud väärtused.