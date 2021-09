Ajaleht augustist 1991. FOTO: Sten Mahov

Selle aasta aprillis läks Pariisist üle maailma laiali teade, milles tõdeti, et kogu Euroopa on võidelnud täie võimsusega Covid-19 pandeemia ­vastu, kuid vaid mõni riik – nende seas ajakirjandusvabaduse indeksi tipus olevad Norra, Soome ja Rootsi – võib usutavalt väita, et on kaitsnud ajakirjandusvabadust nii, et meedia­keskkond on säilinud puutumatuna.



Esialgsel lugemisel võiks tekst kergitada hästi Põhjamaades teenitud uhkust, eriti siis, kui mainitud indeksi neljandana tuleb veel ­Taani, ent täpsem süvenemine viib hea tuju kiiresti: ajakirjandusvabadus on kõikjal maailmas tõsiselt ohustatud ja vabaduse ala on aasta-aastalt vähenenud. Paljudes riikides on ka pandeemiavastastele ­meetmetele külge poogitud konkse, ­millele apelleerides on sõna- ja meediavabadust piiratud.