Poe ukselt vaatab vastu silt: ­«Palun kanna maski!» Niisiis kirud ennast ja ümberpöörd. Koju ­tagasi ­maski järele. Õnneks pole ­kaugele minna – kunagise poemaja eelised. Praegune külapood ehitati otse vanavanaisa ehitatud kauplusmaja kõrvale, hea rahulik käia. Aga ikkagi. ­Kuigi pole just see inimene, kes peab ­arvet sokikulu üle, on see tüütu. Mõtete ümbersättimine pole ju ka kuigi raske, aga mõnikord on iga minut arvel. Ja kui poeskäimise aja oled näpanud mõne muu olulise tegevuse tagant, on ikka nuhtlus küll.