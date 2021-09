Martin Helme (EKRE) FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

See, mis praegu toimub elektri hinnaga, ei tohiks üllatada kedagi. Kel on aega veidigi tuhnida internetis, saab teada, et meie erakond on selle eest vähemalt kuus aastat hoiatanud. Samuti saab teada, et rohepöörajad on meile aastaid rääkinud, kuidas elekter, kodusoe, autokütus ja lihatoit peavadki muutuma võimatult kalliks, sest ainult see sunnib inimesi muutma oma harjumusi, kirjutab EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme.



Kadri Simson kuulutas, et rohepööre ongi revolutsioon. Nimelt, me elavat kõik liiga hästi looduse kulul. Tuleb tunnistada, et väga paljudele inimestele, kelle jaoks praegune elektrihinna tõus on šokk, meeldis neidsamu loosungeid järele korrutada ja manitseda kõiki lõpetama tarbimisühiskonda, uskudes, et see jätab kuidagi puutumata teda ennast. Ei jäta. Ja kui me kiiresti ning otsustavalt kurssi ei muuda, siis on praegune massvaesust toov elektrihind alles algus. Järgneb toidu ja transpordi kallinemine ning loomulikult muutub võimatult kalliks kodusoe.

Selleks, et mõista, kuidas alandada elektri hinda, tuleb muidugi kõigepealt mõista, et hinnatõus ei ole kuidagi loomulik või turumajanduslik. See on toimunud poliitiliste otsuste ja administratiivsete regulatsioonide tagajärjel ning olnud, kordan üle, taotluslik. Just ideoloogiliselt laetud poliitiliste otsuste tagajärjel on üle kogu Euroopa pandud kinni elektritootmist.

Ka meil on reformierakondlased, sotsiaaldemokraadid ja mitmed väiksemad parteid nõudnud kiirkorras põlevkivielektri tootmise lõpetamist, pakkudes asemele veel olematuid tehnoloogiaid ja ehitamata tuule- või päikeseparke. Parke, mille võimsus isegi pärast valmimist ei kata ligilähedalegi nende jaamade võimsust, mida tahetakse kohe kinni panna. Parke, kust voolu saab mitte siis kui vaja, vaid siis, kui tuul puhub või päike paistab. Parke, milles toodetud elekter on oluliselt kallim võrreldes söe, gaasi või põlevkivi abil toodetud elektriga.