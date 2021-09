Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Täna on parvalaeva Estonia hukkumise 27. aastapäev. Toonase uurimisraporti järgi uppus laev tormisel merel visiiri kinnituste purunemise tõttu. Ära kukkudes rebis visiir konstruktsioonivea tõttu lahti ka laeva esirambi ja tormisel merel vastu lainet sõites tungis merevesi läbi avatud rambiava autotekile, mistõttu laev pöördus merel ümber ja uppus.

Postimehe juhtkiri ütleb õigesti, et ilmnenud uued asjaolud on aluseks, et läbi viia uued uurimised Estonia uppumise asjus.