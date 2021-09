Edward Lucas. FOTO: Albert Truuväärt /Scanpix//

Kui eurooplased näitavad, et nad suudavad teostada diplomaatilist, majanduslikku ja sõjalist võimu püsival ja sihikindlal moel, näitavad nad ühtlasi, et nad on väärt partnerid üleilmses julgeolekukorralduses, kirjutab kolumnist Edward Lucas.



Prantsusmaa on marus. Näilik põhjus seisneb selles, et uus Briti-Ameerika tehing tuumajõul töötavate allveelaevade tarnimiseks Austraaliasse on talle maksma läinud tulusa lepingu. Tegelik põhjus seisneb selles, et tärkav liit võitluseks Hiina Kommunistliku Partei imperialistlike ambitsioonidega toonitab Prantsusmaa impotentsust – ja tema Euroopa «strateegilise autonoomia» plaanide tähtsusetust.