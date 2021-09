Ülle Pind FOTO: Eero Vabamägi

Klassikaline lahendus kasvavate kuludega toimetulekuks on töötajate arvu vähendamine. Olukorras, kus regulatsioone tuleb aga juurde, tööks vajalikud kompetentsid muutuvad ja ootustele vastavat tööjõudu on pidevalt puudu, pole see enam mõttekas strateegia, kirjutab Swedbanki personalijuht Ülle Pind.



Vanamoodi edasi ei saa. See on kandev sõnum, mida jagasin hiljutisel konverentsil «Palga päev 2021», ning soovitasin personalijuhtimisel meeles hoida. Tööjõuturg on viimase viie aasta jooksul oluliselt muutunud ning paratamatult sunnib see muutuma ka personalijuhtimise protsesse. Toimuvate muutuste kolm peamist tegurit on järgmised: tehnoloogia mõju, kvaliteetse tööjõu nappus ja makromajanduslik olukord, sh uute regulatsioonide mõju.