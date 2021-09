Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Karikaturist vaatas oma pilti. Sellel olid kõrvuti Eesti ja Venemaa lippudega sülearvutid ja see rääkis e-valimistest. Karikaturist jäi korraks mõttesse. Kas Eesti ja Venemaa valimisi ikka on õige võrrelda? Aga pildil oli ju ka orav. Asja mõte oli äsada reformikatele. No võib-olla saab Eesti demokraatia ka pihta, aga mis sinna ikka parata. Sitta kah, mõtles karikaturist ja saatis pildi ära.