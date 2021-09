On tähendusrikas, et 15. septembril, kui Austraalia, Ühendkuningriik ja USA tõmbasid saladusloori AUKUSi leppelt, teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et nende kaitseväelased on «neutraliseerinud» ­ISISe Põhja-Aafrika haru juhi Adnan Abu Walid al-Sahrawi.