Me ei sõltu oma elukorralduses mitte üksnes ravimitest, vaid ka farmaatsiatehaste võimekusest ja tarneahelatest.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pole aastatki möödas sellest, kui ootasime pikisilmi kroonviirusvastase vaktsiini loomist. Siis lugesime närviliselt, kui palju doose laekub ja kuidas need süstitud saavad. Noomisime eliitvaktsineerituid ja näitasime näpuga ­neile, kes ei soovinud end vaktsineerida lasta. Kuni adusime, et tuhanded doosid läksid kehvas külmlaos lihtsalt raisku.

See sündmuste ahel hoiatab, et me ei sõltu mitte lihtsalt meditsiini edusammudest, vaid veel enam farmaatsiatööstuse võimekusest ja tarneahelate toimimisest. Kui mikrokiipide puuduse tõttu jäävad lõpetamata autod, saame kuidagi hakkama. Aga kui elupäästev ravim kohale ei jõua või hapnik haiglas otsa saab, siis kaotame elusid.