Peep Jahilo ja teised presidendi kantselei nõunikud Alar Karist nõustamas, kuidas Eestit vihma kätte sattumise eest hoida.

Peep Jahilo on avalikkusele võib-olla vähem tuntud kui tema anekdoodivestjast noorem vend Valdo. Pühendunud harrastussportlasena suusamaratoni lõpetades on Peepu isegi valjuhääldajatest nimetatud populaarseks naljameheks, kes finišeeris. Hea huumoritaju tuleb aga Peep Jahilole presidendi kantseleiülemana kasuks, sest on ju ka Alar Karise kohta teada, et naljasoon pole talle võõras.



Jahilo kohta on öeldud, et ta on kasvanud perekonnas, kus on eestiaegset vaimu alati üleval hoitud. Tema vanaisa Aksel oli Tallinna esimesi taksojuhte ja ettevõtliku mehena sai koos kompanjonidega eesti aja lõpuks ka kortermaja omanikuks, kuid nõukogulased võtsid selle kohe ära. Koolihariduse sai Peep Tallinna 20. ja 32. keskkoolis, Tartu Ülikoolis õppis ta eesti filoloogiat. Kursusekaaslased meenutavad teda juba siis kui «usaldusväärset, hea huumorimeelega ja arukat sõpra, kes aitas järgnevate aastate vältel kursust koos hoida; oli see rebaste ristimine või mõni muu ettevõtmine, oli Peep ikka korraldajate hulgas.»

1990. aastatel asus ta tööle välisministeeriumisse ning täitis seal pika aja jooksul väga mitmesuguseid ülesandeid, olles nii diplomaat kui ka ministeeriumi kõrge ametnik. Ta on olnud ajutine asjur Londonis, suursaadik Norras ja Islandil, Albaanias, Kreekas, Küprosel, Indias ja Hollandis.