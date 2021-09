Samas, kui olukord on nadi, siis keegi peab ju süüdi olema – kes see on? Kes eksis? Keda vallandada? Oma roll kestlikkuse tagamisel on tõepoolest ka oma ametisse sobimatute inimeste väljavahetamisel. Lähiajast mäletame mitmeid näiteid, kus vastutaja võimekus olukorda hallata erines oluliselt olukorra poolt nõutavast tasemest. See pole enamasti aga ainus muudatus, millele keskenduda.