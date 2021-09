Kuid hetke sõjalisest olukorrast on olulisem AUKUSe geopoliitiline tähendus. Pangem tähele, et AUKUS tegelikult markeerib suundumust, mis on meiega juba mitu-mitu aastat. AUKUSele eelnes Kabuli langemine Talibani kätte, mille põhjustas Ameerika vägede lahkumine Afganistanist. Seda kõike sellepärast, et suunata rohkem ressursse Hiina tõrjumisele.