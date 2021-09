Nullindate teises pooles hoogustunud väljarände laines osalenud noored on tänaseks Eestist ära olnud umbes kümme aastat – kes rohkem, kes vähem. Olgugi et viimase viie aasta jooksul on Eesti kogusisseränne ületanud väljarännet, on Eesti kodakondsusega alla 35-aastaste noorte väljaränne jätkuvalt suurem. Selles vanusegrupis on see muidugi mõistetav, sest millal siis veel maailma avastada. Ent kuna nende noorte lapsepõlv jäi suuresti postsotsialistlikku siirdeaega, mil arengut mõõdeti müütilise teekonna taustal läände, on rahvusvaheline kogemus – oma isiklik teekond läände – sellele põlvkonnale atraktiivne, kui mitte loomulik samm enesearengus.