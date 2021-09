Elektri hind tõuseb iga päevaga ja megavati hind ületab juba 188 euro piiri. Tegemist on mastaapse energiakriisiga, mis pärsib Euroopa ja Eesti majandust. Räägitakse küll ligi kümneprotsendilisest majanduskasvust, mida võib lugeda kõrgete hindade tulemuseks tarbija rahakoti arvel. Tõusnud on kõikide toodete ja teenuste hinnad, sest elektri hinnal on neis oluline osa.

Kuigi elektri hind on tõusulainel, ei ole meie tarbijal kõrgest elektrihinnast ka tulevikus pääsu. Põlevkivi põletamisel tekkiv CO 2 kvoodi heitegaasi kogus on teoreetiliselt ametnike suuremeelsusest määratletud ja CO 2 tonni hind on tõusnud 25 eurolt lühikese ajaga 62 eurole, mis moodustab põlevkivielektri hinnast ligi 75 protsenti.