Tallinna linnavolikogu selle nädala (23.09) päevakorras on Nõmme üldplaneeringu kui Nõmme edasise linnaruumise arengu piibli kehtestamine.

Kindlasti on üldplaneeringus head – lõpuks saavad fikseeritud rohealad ning tulemata jääb autostumist ülistav läbimurre. Kuid rohealade säilitamise vastukaubana näib ülejäänud Nõmme uute arenduste nimel pantvangi võetud olevat. Me sisuliselt loobume Nõmme senise miljöö säilimise võtmetegurist – asustustiheduse nõudest. Seega on ses dokumendis tingimused, mis ei lähtu mitte linnaruumi ja seal olijate huvidest vaid näivad lähtuvat mingi muu varjatud huvigrupi kasust.