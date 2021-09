Prokuratuuri ülesandeks on uurida kuritegusid – juhtida uurimisasutuste tööd kuriteo järel tõendite kogumisel ning kui kõik kahtlustatavat süüstavad ja õigustavad tõendid on kogutud ja neid kõrvutades jäävad ülekaalu süüstavad tõendid, on prokuratuuri ülesandeks kriminaalasi kohtusse saata. Siis saab juba kohus kuulata ära nii prokuröri kui kaitsja ning öelda lõpliku sõna, kas kuritegu on ka kohtu hinnangul toime pandud ja tõendatud, ja kui on, siis milline karistus tuleb selle eest määrata.