Keskerakond kaitseb oma põlisvalijat Lasnamäel, ignoreerides enamikku ülejäänud linnaosadest. Tallinna Kesklinna vanemale hr Vladimir Svetile (KE) ei meeldi, et Eesti 200 tuli välja analüüsiga, mis näitas, et kuningas on paljas: Lasnamäe elab ülejäänud linnaosade arvel (PM 16.09).