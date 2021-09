Nädal tagasi pidas Euroopa Parlamendis Strasbourgis aastakõne Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Sellele järgnes debatt, kus ka mina sain paari minuti jooksul oma seisukohad lühidalt teatavaks teha. Ursula von der Leyen keskendus tunni aja jooksul oma kõnes teemadele alates koroonapandeemiast ja vaktsineerimisest kuni kliimapoliitika ja migratsioonini. Alustuseks pean von der Leyenit tunnustama, et ta ütles selgelt välja, et migratsioonisurve Läti, Leedu ja Poola piiridel on hübriidrünnak ja see tuleb lõpetada. Vähemalt sõnadeski on jõutud arusaamani, et igasugune illegaalne immigratsioon ei ole vastuvõetav. Mis asjaoludel on võetud varsemast palju mõistlikum seisukoht illegaalide tungimise suhtes Euroopasse, on muidugi vaieldav, kuid kindlasti ei tasu alahinnata parempoolsete erakondade survet Euroopa poliitikute peavoolule – asi, millesse oleme meiegi oma panuse andnud.