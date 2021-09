President Kersti Kaljulaidi kuues ja viimane riigivisiit viis Keeniasse. Riigipead oli saatmas väärikas äridelegatsioon ja visiidiga anti mõista, et ettevaatliku pinnase sondeerimise asemel siseneti Ida-Aafrika tugevaimasse majandusruumi kindlate plaanidega, kirjutab välisministeeriumi avalike suhete osakonna spetsialist Rainer Verner Samolberg.

Nägime hiljuti kõik läänemaailma suurt tagasilööki Afganistanis, kus kohalikud põlgasid ära meie pakutud tõekspidamised demokraatiast ja vabast ühiskonnast. See oli ideede lahing ja meie idee teostamine jäi seal täiesti hambutuks.

Sama ei saa aga öelda enamiku Aafrika kohta. Eriti Ida-Aafrika: Keenia, Tansaania, Burundi, Lõuna-Sudaan, Rwanda ja Uganda on kõik enamjaolt kristlikud ühiskonnad, laialdase ingliskeelse keeleruumiga riigid, kus kahjuks või õnneks on see misjonäride töö juba ammu tehtud.